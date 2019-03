Ministro da Educação participa de velório coletivo em Suzano

O ministro da Educação, Ricardo Vélez, participa hoje (14) do velório coletivo das vítimas do tiroteio na Escola Estadual Raul Brasil, na manhã de ontem (13). Por meio de seu perfil no Twitter, ele informou que está na cidade acompanhado de equipe ministerial para prestar apoio aos familiares e aos sobreviventes e também para “buscar maneiras de impedir” que a tragédia se repita.

“Prestaremos condolências às vítimas do terrível episódio ocorrido no dia de ontem. O Brasil está de luto”, afirmou.

O velório coletivo das vítimas do tiroteio é feito na Arena Suzano, no Parque Max Feffer. Cinco estudantes foram assassinados pelos atiradores Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, além de duas funcionárias da escola e do tio de um dos responsáveis pelo ataque.

Amanhã (15), por orientação da prefeitura, educadores de Suzano vão se reunir para definir ações que serão tomadas envolvendo os 26 mil alunos matriculados em escolas públicas municipais. A proposta é adotar medidas para combater a violência e o assédio moral no esforço de estabelecer uma cultura de paz.