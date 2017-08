Ministro da Educação e prefeito inauguram daqui a pouco Ceinf do Tijuca

Com a presença do ministro da educação, Mendonça Filho, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, inaugura nesta segunda-feira (21), às 12h30, o Centro de Educação Infantil (Ceinf) do Tijuca II.

A nova unidade, que fica na rua Cabo Verde, esquina com a Rua Mauricio Nassau, foi ativada no dia 1º de agosto para atender as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros, também localizado no Tijuca II.

A obra, que foi retomada no início do primeiro semestre, estava interrompida desde 2012 e já contava com 84% do serviço concluído. No entanto, a gestão atual precisou trocar esquadrias, janelas e vidros, que foram danificados devido a ação de vândalos.

O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da prefeitura.

São 1.211 metros quadrados de área construída e 150 novas vagas de Educação Infantil.

