Ministério Público do Trabalho adere à agenda ambiental do MMA

O Ministério Público do Trabalho (MTP) divulgou nesta quarta-feira (1) a adesão à Agenda Ambiental da Administração Pública, chamado de A3P, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que tem o objetivo de estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. No último ano, o número de adesões ao programa aumentou 11%, passando de 412 adesões em 2018 para 461 em 2019.

"Se soubermos conviver com as nossas necessidades utilizando menos recursos naturais e deixando espaço para a tecnologia, boas práticas e inovação, prestaremos um serviço melhor para a sociedade, para o planeta e para o meio ambiente. Este é um trabalho permanente do Ministério do Meio Ambiente, e a adesão do MPT é muito bem-vinda", destacou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante videoconferência da qual participaram também o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, o secretário de Ecoturismo do MMA, André Germanos, e da secretária de Gestão Socioambiental do MPT, Cynthia Lopes.

A A3P está estruturada em seis eixos temáticos: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão de resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e capacitação dos servidores; compras públicas sustentáveis e construções sustentáveis. O programa conta com a Rede A3P, canal de divulgação e troca de informações, com 1 mil instituições cadastradas e o portal a3p.mma.gov.br.

Dentre as ações implementadas pelas instituições, destacam-se a eficiência energética, o uso racional de água, papel e copos, do transporte aéreo e do terrestre, osresíduos produzidos, resíduos destinados, as contratações sustentáveis e a qualidade de vida no ambiente de trabalho, entre outras.

