Ministério estende inscrições para Programa de Qualificação Internacional

O Ministério do Turismo estendeu as inscrições para o Programa de Qualificação Internacional (PQI) para o dia 31 de agosto. A informação foi publicada hoje (22) no Diário Oficial da União. Este ano, os interessados vão concorrer a 120 vagas disponibilizadas para alunos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo em turismo e/ou hospitalidade de instituições de ensino superior públicas ou privadas para participar de cursos de qualificação no Reino Unido.

O programa, criado em 2013, tem o objetivo de qualificar estudantes de turismo e hospitalidade em universidades internacionais de excelência. O ministério concede bolsas de estudo no exterior por até três meses, com auxílio de custos para transporte aéreo internacional, alojamento, alimentação, seguro-saúde, taxas escolares e mensalidade reduzida.

Os pré-requisitos para a seleção são pontuação acima de 600 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), proficiência em língua inglesa, além de ter cursado, no mínimo, 20% e, no máximo, 80% do currículo do curso superior. O tempo de duração do curso é de aproximadamente 11 semanas com aulas teóricas e práticas.

O Diário Oficial da União também trouxe outra alteração: o fim da limitação de seleção de dez estudantes por Instituição de Ensino Superior (IES). Sendo assim, serão escolhidos os 120 candidatos melhores pontuados no Enem, independentemente da instituição a qual pertençam. O edital com todos os detalhes do programa pode ser acessado aqui . As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 31 de agosto.

Veja Também

Comentários