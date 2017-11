Ministério da Educação libera R$ 571 milhões para universidades e institutos federais

Universidades e institutos federais do País já receberam R$ 6,48 bilhões - Reprodução

Mais um repasse financeiro foi liberado para a educação superior este ano. Instituições federais vão receber R$ 571,54 milhões para manutenção, custeio e pagamento de assistência estudantil. O valor foi liberado, nessa quarta-feira (1º), pelo Ministério da Educação (MEC). Do início do ano pra cá, universidades e institutos federais do País já receberam R$ 6,48 bilhões pelo ministério.

Universidades federais e hospitais universitários receberão o equivalente a R$ 394,02 milhões. Para a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica foram destinados R$ 173,42 milhões. O Instituto Benjamin Constant (IBC) e a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) ficarão com o restante do valor, R$ 4,10 milhões.

No segundo semestre do ano passado, o MEC aumentou o limite de custeio das instituições para 100%. Os repasses financeiros são enviados pelo Ministério às reitorias das instituições, na medida em que a execução da despesa pública vai ocorrendo.