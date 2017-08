Minicursos promovem reflexão e resgatam importância da teoria no ensino da Educação Física

Com palestras que abordaram desde a relação entre a educação física e a saúde, até a importância do desenvolvimento motor no processo de alfabetização, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) lançou, nesta segunda-feira (28), 14 minicursos de capacitação voltados para os professores de educação física que atuam na Rede Municipal.

Os cursos visam capacitar os profissionais através de um processo de formação continuada que busca influenciar na prática pedagógica.

O prefeito Marquinhos Trad, que participou do evento com a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, e a secretária-adjunta, Elza Fernandes, destacou a importância de investir nas capacitações.

“A prefeitura vai continuar oferecendo esses cursos porque é importante mostrar que as atividades de vocês realizam vai além da diversão. É um aprendizado de princípios que traz benefícios para o aluno de forma integral”, afirmou o prefeito.

A secretária Ilza Mateus reforçou a proposta da Semed em incentivar as capacitações, valorizando os profissionais da Reme, além de convidar especialistas do Estado para ministrar as palestras. “Uma boa formação é fundamental para executarmos bem nossa função. Fico satisfeita em ver que vocês reconhecem essa importância”, disse.

As palestras de abertura reuniram um público de 150 profissionais que atuam nos Ceinfs e escolas e foram ministradas pelos professores Fernando César de Carvalho Morais, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Joel Saraiva e Luiz Eduardo de Moraes Sinésio.

A gerente do Ensino Fundamental e Médio, Patrícia Pato, destacou que os cursos também buscam ressaltar que o ensino da Educação Física nas escolas é realizado com base em teorias e fundamentos. “Essa disciplina tem seu espaço no currículo e é isso que queremos resgatar através dessas capacitações”, pontuou.

Para o professor Luiz Eduardo Moraes Sinésio, um dos palestrantes da noite, o modelo escolar adotado no país ainda fragmenta as disciplinas, por isso o ensino da Educação Física, segundo ele, nem sempre é visto como parte de um conteúdo que busca a formação integral do aluno.

“É uma questão cultural. Precisamos ter consciência de que todas as disciplinas contribuem, de forma unificada, com a formação do aluno, por isso é necessário que o professor estude e busque informações sempre para desenvolver sua atividade pautada na pesquisa”, ressaltou Luiz Eduardo.

Na opinião do professor, a busca permanente de conhecimento também possibilita o profissional a inovar suas técnicas e a desenvolver métodos diferenciados de aula.

“Muitas crianças não sentem motivação em participar da aula por causa da inércia que a tecnologia causa. Elas querem ficar apenas no celular ou computador, por isso precisamos sempre inovar nossas práticas para atrair esses alunos”, concluiu.

Os minicursos acontecem até o dia 27 de outubro e serão realizados nas escolas municipais Professora Danda Nunes e Professor Alcídio Pimentel.

Entre os temas desenvolvidos nos cursos estão o jogo de damas na educação física escolar; tênis de mesa: da modalidade esportiva à educação física escolar; da aprendizagem motora à alfabetização, o jogo de xadrez na educação física escolar, brinquedos como suporte para a escrita e o brinquedo na aprendizagem para os anos iniciais.

Veja Também

Comentários