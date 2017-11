Michel Temer visita Inep e destaca importância do Enem

O presidente Michel Temer esteve hoje (5) na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para verificar a operação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Temer agradeceu à equipe do Inep, ao ministro da Educação, Mendonça Filho, e a presidente do Inep, Maria Inês Fini.

“O Enem e é um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, porque tem uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que acabei de verificar aqui", disse durante visita ao instituto.

Mais cedo, o presidente postou uma mensagem no Twitter desejando uma boa prova para os 6,7 milhões de candidatos inscritos no Enem deste ano.