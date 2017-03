DIA INTERNACIONAL DA MULHER | Quarta, 8 de Março de 2017 - 16:27 Michel Temer vai criar fundo para combater violência contra as mulheres O presidente citou a capitã da Força Aérea Brasileira (FAB) Carla Borges, piloto do avião presidencial, como exemplo do avanço do papel da mulher no mercado de trabalho