Terça-feira de céu nublado e com máxima de 38ºC

Foto: Mochilão Barato

O tempo volta a ter períodos de instabilidade nesta terça-feira (28), e pode ter chuva em algumas regiões de MS.

O dia será de céu nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde na região pantaneira. Nas demais áreas do estado, o tempo ficará claro a parcialmente nublado.

As condições climáticas apontam temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C com tendência a estável no Estado. A umidade relativa do ar poder variar entre 25% e 95%. Intensidade dos ventos neste dia deve ser de fraca a moderada com rajadas.

O mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica como ficará o tempo em Capo Grande e algumas regiões do Estado.