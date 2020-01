Tempo nublado com máxima de 37ºC nesta quarta-feira

As condições climáticas apontam temperaturas entre 20°C e 37°C, com tendência a declínio - Foto: Mochilão Barato

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões norte e nordeste para o Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (29).

As condições climáticas apontam temperaturas entre 20°C e 37°C, com tendência a declínio. A umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 35%. O dia pode ter ventos com intensidade fraca a moderada com rajadas.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) como ficará o tempo em Campo Grande e demais regiões do Estado.