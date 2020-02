Meteorologia prevê tempo abafado e calor de 38°C

As pancadas de chuva elevam os valores de umidade do ar que podem ter variação de 95% e 50% neste dia - Foto: Reprodução

A temperatura volta a subir nesta quinta-feira (06.02) em Mato Grosso do Sul e o tempo pode ficar abafado em alguns momentos do dia. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e alguns períodos de parcialmente nublado. Nas regiões centro, norte e noroeste do estado, chove forte durante a tarde.

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 20°C e 38°C, com tendência a ligeira elevação. O calorão deve predominar na região pantaneira. As pancadas de chuva elevam os valores de umidade do ar que podem ter variação de 95% e 50% neste dia.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), como ficará o tempo em algumas regiões do estado.