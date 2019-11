Meteorologia indica retorno das chuvas para algumas regiões do Estado a partir desta terça

Para esta semana, a previsão é céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde para todas as regiões Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) - Foto: Divulgação

A terça-feira (5.11) será de instabilidades no tempo em Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde, especialmente nas regiões sul e leste do estado onde pode chover forte durante a noite.

Os índices de umidade relativa do ar se mantém elevados pela manhã, em torno de 90% no Estado, porém a tarde haverá queda significativa e os valores podem chegar aos 30%, considerado estado de atenção, pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 22°C a 40°C. Confira no mapa a média prevista para alguns municípios do Estado.

Retorno das chuvas

Para esta semana, a previsão é céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde para todas as regiões Mato Grosso do Sul, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A partir desta terça-feira (05.11) e quarta-feira (06.11), pode chover forte nas regiões leste e sul. Já na quinta-feira a chuva forte pode se estender para as demais áreas do Estado.

Apesar da chuva, as temperaturas seguem muito elevadas até quarta-feira (6) com variação entre 19°C e 40°C no Estado. A partir de quinta-feira (7) pode haver ligeiro declínio nas temperaturas, podendo registrar média entre 21°C e 36°C em Mato Grosso do Sul.

Em caso de chuva forte na sua região, a Defesa Civil Estadual recomenda alguns cuidados para evitar ocorrência de acidentes: Não se abrigar embaixo de árvores; não estacionar o carro embaixo de torres e placas de propaganda; evitar áreas de alagamentos; retirar aparelhos eletrônicos da tomada;