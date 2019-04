Mestrado em Letras da UEMS de Campo Grande abre processo seletivo para estágio de pós-doutorado

Campo Grande (MS) – O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras, nível de Mestrado, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande, divulga a abertura das inscrições para uma vaga para Bolsa de Estudos de Supervisão em nível de Pós-Doutorado com início em abril de 2019, vinculado às seguintes Linhas de Pesquisa: Literatura, História e Sociedade e Historiografia Literária.

Com Bolsa A bolsa PNPD/CAPES engloba dois aportes financeiros distintos: a bolsa mensal e o pagamento de recursos de custeio anual. A bolsa mensal consiste no pagamento de mensalidades de R$ 4.100,00 diretamente ao bolsista. O aporte anual de recursos de custeio será iniciado em data a ser posteriormente divulgada pela CAPES. Essa verba destina-se a subsidiar atividades de pesquisa do bolsista, tais como a sua participação em eventos como congressos, encontros e simpósios. O repasse dos recursos de custeio e as normas de sua utilização acompanham o programa de fomento ao qual o PPG está vinculado.

As inscrições serão realizadas no período de 10 a 22 de abril de 2019, das 12h às 16h, na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras, na Unidade Universitária de Campo Grande ou pelo endereço eletrônico pgletras@uems.br, conforme regras do edital.

Requisitos para se candidatar

Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;

Disponibilizar Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, Curriculum com histórico de trabalhos científicos;

Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;

O candidato poderá se inscrever desde que:

a) seja brasileiro residente no Brasil, com vínculo empregatício público;

b) (se estrangeiro) residir no Brasil, ter visto de permanência e ser servidor público vinculado à universidade: estadual, federal ou municipal;

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa.

Os objetivos do PNPD, descritos pela CAPES, concentram-se em:

I – promover a realização de estudos de alto nível;

II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais;

III – renovar os quadros dos Programas de Pós-Graduação (PPG) nas instituições de ensino superior e de pesquisa;

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Programas de Pós-Graduação no país.

Confira o edital nas páginas 24 e 25 do Diário Oficial de MS de 11 de abril de 2019: http://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO9881_11_04_2019

Eduarda Rosa – Assessoria de Comunicação Social UEMS.