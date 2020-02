Mestrado em Letras da UEMS de Campo Grande abre matrículas para alunos especiais

Para efetivação da matrícula, os interessados devem realizar Inscrição e Pagamento de Taxa de Inscrição no valor de R$100 - Foto: Divulgação

A Coordenação do Mestrado Acadêmico em Letras, área de concentração em Estudos Linguísticos e Estudos Literários, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Campo Grande, abre de 05 e 27 de fevereiro o período de matrículas para Aluno Vinculado e Aluno Especial nas disciplinas no primeiro semestre de 2020.

A matrícula deve ser realizada na Secretaria Acadêmica do Programa da Unidade Universitária de Campo Grande, localizada no Bloco A, Sala 03, no horário de 09h às 15h.

Para efetivação da matrícula, os interessados devem realizar Inscrição e Pagamento de Taxa de Inscrição no valor de R$100, por meio de boleto gerado no site http://posgraduacao.uems.br/uems-sigpos/portal

São ofertadas vagas em oito disciplinas:

Confira o edital: http://www.uems.br/assets/uploads/noticias/