Mestrado em Farmácia oferece 23 vagas na próxima quarta

O Mestrado em Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (MS) vai abrir 23 vagas para interessados em ingressar nos estudos já no ínicio de 2019. A seleção, será feita por meio de Análise de Anteprojeto, Apresentação Oral e arguição do anteprojeto, Análise de Currículo e Suficiência em inglês.

As inscrições estarão abertas de 2 de janeiro a 11 de fevereiro através do site www.posgraduacao.ufms.br. O deferimento das inscrições será divulgado a partir de 12 de fevereiro no site do curso: https://ppgfarmacia.ufms.br.

Das 23 vagas ofertadas 20 serão para ampla concorrência e três para ações afirmativas, que incluem autodeclarado negro e/ou autodeclarado indígena, e pessoas com deficiência.

A área de concentração do Mestrado em Farmácia e Ciências Farmacêuticas e as linhas de pesquisa nas quais os interessados poderão se inscrever são Marcadores moleculares, estudos epidemiológicos e pré-clínicos e Prospecção, Síntese, Controle de qualidade, tecnologia farmacêutica e toxicologia.

As atividades de ensino ocorrerão na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (Facfan), nos turnos matutino e vespertino, de segunda a sábado. As atividades de pesquisa e orientação serão desenvolvidas em turno integral.