Mestrado Acadêmico de Letras da UEMS abre vagas para aluno especial em Campo Grande

O programa de Mestrado Acadêmico em Letras de Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), da unidade de Campo Grande lançou edital para inscrição de Alunos Especiais, no primeiro semestre de 2017. Alunos Especiais são aqueles que cursam disciplinas isoladas no programa, com direito a certificado das disciplinas nas quais obtiver aproveitamento, mas sem direito ao título de mestre.

Podem participar portadores de diploma de nível superior em Letras ou áreas afins. As inscrições deverão ser realizadas nos dias 06 e 07 de março, na Coordenação do Programa de Mestrado Acadêmico em Letras, na Unidade Universitária de Campo Grande, no horário das 08h às 12h, localizada na Rodovia MS080, Saída para Rochedo.

Mais informações página do Mestrado Acadêmico em Letras, no Edital, pelo telefone (67) 3901-2236, ou e-mail: [email protected]

