Mesmo com pandemia, Esquadrão da Juventude realiza doações para famílias carentes de Campo Grande

Existente há sete anos em Campo Grande, o Esquadrão da Juventude procura diariamente formas para ajudar a quem precisa durante a pandemia do coronavírus - Foto: Luiz Carlos Jr.

Existente há sete anos, o Esquadrão da Juventude procura diariamente formas para ajudar a quem precisa de ajuda em Campo Grande. O projeto social realiza no decorrer do ano, ações que envolvem a Páscoa, Dia das Crianças, Sopão Solidário, Natal, dentre outros, sem receber nada em troca, apenas praticando o ato de amor ao próximo.

Diante da crise do novo coronavírus, o coordenador e fundador do projeto Fábio Rocha, 27, se reúne com membros do grupo em uma força tarefa para realizar doações de alimentos à famílias que estão tendo dificuldades por conta da pandemia do coronavírus. Ao portal A Crítica, ele explica que com o atual quadro, o número de famílias necessitadas subiu e o grupo está trabalhando o dobro.

“Perante a pandemia o número de pessoas que precisam de ajuda triplicou. Na Capital existe uma demanda muito grande de famílias carentes. Sabemos do risco da Covid-19, mas tomamos todas as medidas de proteção como forma de ajudar o próximo”, afirma.

Foram entregues mais de 1 tonelada de frangos

Uma das campanhas que o grupo realizou neste foi a da Páscoa. “Parece que é um gesto simples, mas muitas famílias não têm condições de dar um ovo de Páscoa para seus filhos. Para facilitar o trabalho decidimos criar o ‘Caravana do Esquadrão da Juventude’, onde dividimos várias equipes para fazer a entrega das doações”, explica.

Mas para receber a ajuda, é feito um cadastro social e a pessoa fica em uma lista de espera, aguardando sua vez. Cada integrante do Esquadrão da Juventude, pega de uma a seis casas para realizar as entregas.

“Antes fazíamos uma triagem, indo as casas, entrevistando as pessoas e etc. Mas com a pandemia, ficou mais difícil e fazemos essa apuração por meio do Google Maps, para ter uma noção de onde ela mora e se ela realmente necessita dessa ajuda. Já entregamos mais de 100 cestas básicas, mas ainda tem mais de 300 pessoas na fila de espera”, detalha.

A intenção sempre é ajudar ao próximo

Ele explica que no meio de tantas pessoas que precisam de ajuda, existem aqueles mal intencionados e que tentam tirar proveito da ajuda. “Na campanha de Páscoa, atravessamos Campo Grande para ajudar uma família e quando chegamos ao local, vimos uma casa bem estruturada com dois veículos na garagem, ar condicionado e etc. É claro que não entregamos, mas saímos no prejuízo por que perdemos a viagem e a família que realmente está precisando tem que aguardar mais dois ou três dias”, lamenta.

No fim de semana retrasado o projeto distribuiu 1 tonelada de frangos para a Comunidade São Paulo Apóstolo, no bairro Tijuca com o projeto "Alimento Solidário". E pouco tempo depois os voluntários doaram mais 400 kg do alimento na região do Piratininga. Para este sábado (30) à partir das 9h a saga continua e o Esquadrão vai realizar a entrega de 500 kg de frango para o bairro Jardim Los Angeles.

Neste sábado tem mais doações

“O projeto não tem dinheiro, somos pessoas que juntas proporcionam o bem. Nossa missão é levar amor e fé de dias melhores para quem precisa. Somos como um beija flor tentando apagar o fogo de gotinha em gotinha, destruindo o mal e acendendo a esperança”, finaliza.

Para saber mais ou fazer doações: (67) 9 9111-4902 | Pelas redes sociais: Instagram e Facebook.