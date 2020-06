"Mesa Sesc Brasil" arrecada mais de 60 toneladas de alimentos para entidades de MS

Visando promovar a solidariedade neste momento de pandemia, programa "Mesa Brasil Sesc" arrecadou 61,1 toneladas de alimentos para 62 entidades de Campo Grande e 23 de Dourados, que vão beneficiar 18.256 pessoas que estão precisando em decorrência do coro - (Foto: Divulgação)

Visando promovar a solidariedade neste momento de pandemia, programa "Mesa Brasil Sesc" arrecadou 61,1 toneladas de alimentos para 62 entidades de Campo Grande e 23 de Dourados, que vão beneficiar 18.256 pessoas que estão precisando em decorrência do coronavírus. As lives arrecadaram 5 toneladas em doações.



"Entendemos que neste momento nosso eixo de atuação na assistência se faz ainda mais necessário para levar alimentos aos que passam por dificuldades, uma vez que toda a economia foi abalada, e ao mesmo tempo a classe artística é fortemente abatida, em função das regras de distanciamento social. Agradecemos os empresários que estão sensíveis a esta situação e fazendo suas doações", diz a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

A arrecadação ajudou diversas pessoas necessitadas

A fábrica sul-mato-grossense Alimentos Dallas foi uma das empresas que fez a diferença neste período. "Somos do setor de alimentos, que não parou, e entendemos que temos uma responsabilidade social, não só com nossos 1,5 mil funcionários, mas com a sociedade. Sabemos que muitos estão precisando de alimentos e também que o setor de entretenimento foi duramente afetado, acreditamos que cada um ajudando um pouco, saímos o mais breve possível dessa crise", diz a gerente comercial, Juliana Zorzo.

Outra empresa doadora é a Três Corações, que seguiu a matriz e também contribuiu em âmbito estadual com o Mesa Brasil Sesc. "Somos uma empresa de alimentos, então é uma iniciativa importante. Quando conheci o Mesa Brasil Sesc percebi a grandeza do projeto que agora está ampliado, possibilitando que as pessoas físicas também façam suas doações", diz a coordenadora administrativa do Centro de Distribuição da Três Corações, Rosineia Costa.

Presidente da Associação sul-mato-grossense de Supermercados Amas, Edmilson Verati, afirma que a seriedade do Mesa Sesc Brasil é um dos fatores motivadores para a doação. "Conhecemos de perto o projeto e temos a segurança de que as doações vão chegar a quem precisa de fato. Também entendemos que toda empresa e instituição que tiver condições deve ajudar neste momento porque sabemos que os órgãos públicos não terão condições de atender a todos".