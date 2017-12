Merendeiras de Ceinf da Capital reúnem receitas saudáveis em livro

Conhecendo a alimentação das nossas crianças. Este é o tema do livro de receitas elaborado pelas merendeiras Sandra de Oliveira e Fabiana de Farias, do Centro de Educação Infantil (Ceinf) Novos Estados. A coletânea, que traz 28 receitas, foi apresentada na terça-feira, 12.

Com o livro, a ideia tem também um contexto pedagógico a ser trabalhado na cozinha da escola e também na casa das crianças, uma vez que os pais ganharam um exemplar. Pelo que se pode observar nas receitas, não se impõe apenas pratos de reaproveitamento ou com legumes. Tem também receitas doces, mas com preparo caseiro sem certos ingredientes e conservantes que são comuns em industrializados.

Um dos incentivadores da publicação foi o vereador Eduardo Romero (Rede), com auxílio para impressão e produção de fotos das receitas. 'Esta iniciativa possibilita reflexões sobre um novo jeito de viver, produzir e consumir. Essa alimentação tem relação com a forma de produção, com hábitos alimentares saudáveis e com o consumo responsável', destaca.

A diretora do Ceinf Novos Estados, Izabel Rodrigues Pierrê destaca que a obra foi possível graças à dedicação das duas merendeiras que buscaram conhecimento para elaboração do cardápio da unidade escolar que contém nutrientes necessários para o corpo ainda em desenvolvimento e em completa fase de descobertas e aceitação.

Izabel explica ainda que a Superintendência de Alimentação Escolar (Suale) manda os alimentos, mas ocorre de na instituição ter crianças com restrições alimentares a ovo ou lactose, por exemplo. As merendeiras se dedicam pra atender estas crianças e elaboram receitas próprias como foi o caso de um bolo de mandioca sem ovo e um pão sem ovo. 'Toda Reme é preocupada com a alimentação dos alunos e aqui eu digo que temos uma equipe muito dedicada e faz por amor estas novas maneiras de atender nossas crianças', diz.

O livro

O livro traz receitas que ensinam maneiras diferentes de usar um ingrediente que normalmente as crianças têm resistência em comer como, por exemplo, cenoura. No livro tem uma receita de como fazer hambúrguer com o legume. Almôndegas de feijão, lasanha de biscoito salgado, torta de arroz, quibe ao forno, doce de melancia, palha italiana e leite condensado caseiro são alguns dos ensinamentos do livro.