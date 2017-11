Mente Renovada é tema de livro de autoajuda, lançado em Campo Grande

Obra tem como tema ser instrumento de ajuda para os indivíduos que necessitam mudar e encontrar sucesso em todos os âmbitos da vida, seja profissional, pessoal e espiritual - Divulgação

O professor doutor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Nataniel Gomes juntamente com o escritor e Juiz Federal, William Douglas, lançaram o livro de autoajuda Mente Renovada. Segundo os autores, a obra tem como tema ser instrumento de ajuda para os indivíduos que necessitam mudar e encontrar sucesso em todos os âmbitos da vida, seja profissional, pessoal e espiritual.



Gomes explica que o assunto tratado na obra foi minuciosamente estudado e levou cerca de 9 anos para chegar a sua conclusão. Acrescenta ainda que a fé e a ciência caminham juntas, pois os assuntos tratados são discutidos há milênios nas escrituras sagradas. A ideia de escrever sobre esse tema foi motivada a partir de um dos destaques de vendas e também reconhecido pelo New York Times Instinto de Linguagem de Steven Pinker trazendo um pensamento motivacional para mudança de vida na fé cristã associada a linguagem popular e a base na criação do livro foi a utilização de conhecimentos bíblicos juntamente com a PNL (Programação Neurolinguística), afirma.



Nataniel Gomes é professor universitário, doutor em Linguística Aplicada, coordenador do curso de Mestrado em Letras pela UEMS, autor e organizador de 17 livros com diversos artigos científicos publicados. William Douglas é Juiz Federal, professor universitário, best seller em livros de autoajuda e conceituado na área de concursos públicos. Possui mais de 1, 2 milhões de livros vendidos.



A aquisição da obra pode ser realizada na Livraria Bettel, localizada na Av. Calógeras, 2093 – Centro. Telefone para contato: (67) 3324 - 6642

E virtualmente através do site www.amazon.com.br