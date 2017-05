Comissão de monitoramento do Plano Municipal de Educação toma posse amanhã

Acompanhar e avaliar as etapas que constituem o Plano Municipal de Educação – PME. Esse é o objetivo da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que tomará posse nesta terça-feira (9), a partir das 8 horas, no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O evento contará com a presença da secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, de profissionais e autoridades do poder público, além de representantes da rede de ensino particular da Capital, relacionados a área de educação.

A tarefa principal dos membros que constituem a comissão é apontar lacunas e eventuais mudanças necessárias para incorporar ao plano municipal, conferindo ao documento a flexibilidade necessária para atender as demandas da sociedade.

O Plano Municipal de Educação engloba todo o sistema de ensino de Campo Grande, e é direcionado aos campos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Profissionalizante à Distância. Além disso, dispõe sobre a Formação de Professores e Valorização do Magistério, o Financiamento e Gestão da Educação.

O documento contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo prazo, para serem desenvolvidas no município durante um período de 10 (dez) anos. O foco é a melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino, com a preocupação que ela ocorra de forma participativa, reunindo pais, alunos, profissionais da Educação e gestores do município e estado.

O Plano Municipal de Educação de Campo Grande foi aprovado sob a Lei nº 5.565 de 23 de Junho de 2015. Desde então, todo planejamento das ações educacionais do município são projetadas em concordância com as metas e estratégias do PME.

Após a aprovação e publicação do PME, teve início a execução, monitoramento e avaliação das metas e estratégias previstas para os anos de 2015 e 2016. O processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica representam a oportunidade de melhorar a qualidade técnica do diagnóstico, de ampliar a participação social e de qualificar ano a ano a execução das metas.

O PME foi construído a partir de uma ação conjunta entre Secretaria Municipal de Educação, instituições de Ensino, movimentos sociais, associações representativas e sociedade civil, o que promoveu uma ampla análise e reflexão da situação educacional do município. Por isso, os membros da comissão reforçam a importância da participação popular em sua execução, uma vez que as decisões tomadas pelo grupo refletem no sistema educacional de Campo Grande.

