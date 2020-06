Meio ambiente e sustentabilidade são temas de podcast lançado pela Planurb

Para ouvir os episódios nos streaming, procure por “E o que eu tenho haver com isso?” - (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), lança nesta terça-feira (30), o pdocast “E o que eu tenho haver com isso?”, que aborda os conceitos de sustentabilidade, meio ambiente, políticas e diretrizes ambientais. O objetivo é demonstrar para a população que o meio ambiente está presente no cotidiano de todos.

Com edições periódicas, o convidado do primeiro episódio é o médico veterinário do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS-MS), Dr. Lucas Cazati, que relatou suas experiências profissionais e os benefícios e desafios na preservação da fauna silvestre em centros urbanos.

Também já está disponível o segundo episódio que é um compilado dos melhores momentos do diálogo aberto “A responsabilidade do município e do cidadão com o cuidado com a água” que ocorreu durante as comemorações do Junho Verde, mês alusivo ao meio ambiente. A convidada é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), Dra. Synara Broch.

O podcast pode ser acessado no endereço eletrônico (anchor.fm/e-ambiental-planurb) e nas plataformas de streaming como Google Podcasts, Overcast, RadioPublic e Spotify. Para ouvir os episódios nos streaming, procure por “E o que eu tenho haver com isso?”.

Podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um programa de rádio. A diferença é que fica disponível para que a população escute quando e onde quiser, não sendo um programa ao vivo. Representa uma boa oportunidade de comunicação, com a proposta de levar mais informação, educar o público, além de produzir materiais que sejam criativos e entretenham o público.