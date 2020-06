Bombeiros combatem incêndios em vegetação em Corumbá e Ladário

O telefone da PMA é o (67) 3907-5461. A multa varia de uma a cem Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), que é de R$ 28,59 a unidade. - ( Foto: Jornal Diário Corumbaense)

Corpo de Bombeiros Militar de Corumbá voltou a registrar focos de incêndio no município. Entre a tarde e início da noite de segunda-feira, 22 de junho, houve combate a quatro focos de queimadas em Corumbá e Ladário.

Com o tempo seco o primeiro caso, aconteceu por volta das 13h, na região da Baía Negra, mais conhecida como Codrasa, em Ladário. Às 14h10, a equipe foi acionada, para se deslocar até a Avenida Nossa Senhora da Candelária, bairro Maria Leite. No Centro América, próximo a área ferroviária, na rua Oriental, os bombeiros foram até o local e realizaram a extinção das chamas. No início da noite, por volta das 19h30, mais uma vez a equipe de combate e incêndio, foi até a cidade vizinha, Ladário, na rua Afonso Pena, bairro Santo Antônio, para conter chamas em terreno baldio.

Crime ambiental

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a fumaça produzida pela queimada urbana produz substâncias químicas que penetram no solo e nas plantas, expondo as pessoas ao risco de adoecerem tanto pela inalação quanto pela ingestão de alimentos contaminados com material particulado (pó da queimada urbana), monóxido de carbono, ácido clorídrico, ácido cianídrico, benzeno (causador de pedra nos rins), estireno, formaldeído, arsênio, benzopireno, dioxina, furano, hidrocarbonetos policíclicos e metais pesados.

Seja qualquer a causa ou motivação, que leve a pessoa a atear fogo em vegetação ou mata, ao praticar a queima, ela poderá ser enquadrada por crime ambiental, tanto com base em legislações federais quanto em regulamentos estaduais e municipais e ainda fica sujeito a multa.

Segundo a Polícia Militar Ambiental multar administrativamente e punir o autor da queima a céu aberto é necessário que haja o flagrante, o que é muito difícil nesses casos. Algumas vezes as pessoas telefonam para a PMA, mas no ato do registro da ocorrência, o autor do fogaréu já não está mais no lugar do fato. No entanto, a população deve denunciar essas ações, caso saiba quem são os autores. O telefone da PMA é o (67) 3907-5461. A multa varia de uma a cem Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), que é de R$ 28,59 a unidade.

Informações do site Jornal Diário Corumbaense*