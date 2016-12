Medalhistas da Olímpiada do Conhecimento recebem presente da Federação das Indústrias de MS

Em reconhecimento à equipe do Senai de Campo Grande que foi medalhista na Olimpíada do Conhecimento, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, presenteou, nesta terça-feira (20), os alunos Adriele Angelica dos Santos, Deyvison Douglas dos Santos, Iane Paiva Lopes, Júlia Delphino Rodrigues e Talita de Oliveira Queiroz aparelhos de celular Iphone 7. Interessados em continuar investindo na educação, os estudantes aproveitaram também para pedir bolsas de estudos nos cursos do Senai e foram prontamente atendidos por Sérgio Longen.

“Esses celulares, os mais modernos e tecnológicos à disposição no mercado, são uma forma que encontramos de parabenizar e reconhecer os esforços de vocês. Esses aparelhos serão muito úteis para que vocês continuem se dedicando aos estudos”, disse o presidente ao distribuir um Iphone para cada um dos alunos, todos de cursos técnicos do Senai da área do vestuário. Empolgada com a premiação, a aluna Iane Lopes pediu ao presidente da Fiems que também tivessem a oportunidade de receber uma bolsa de estudos em um dos cursos do Senai.

“Presidente, estamos muito agradecidos pelo Iphone, mas gostaríamos de saber do senhor se também é possível uma bolsa de estudos no Senai”, pediu. “Está concedida”, respondeu Longen, de pronto. “É uma forma de encerrar o ano sabendo que 2017 começará muito bem. Vamos continuar estudando e, o mais importante, estimulados a perseverar”, comemorou Iane.

Para Talita Queiroz, mais do que o valor financeiro do prêmio, ganhar o smartphone representa um reconhecimento inesperado. “Nunca imaginávamos chegar aqui. Hoje, estamos, e saber que isso é valorizado é o que motiva a continuar”, disse. A equipe do Senai de Campo Grande conquistou medalha de prata na modalidade “Desafio por Equipe – Roupa Multifuncional” da 9ª edição da Olimpíada do Conhecimento, realizada de 10 a 13 de novembro no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).

O desafio dos alunos era mostrar versatilidade e talento para desenvolver peças multifuncionais, coleções completas para uma família e também para cachorros, sendo que tudo isso utilizando peças de roupas usadas – técnica chamada de “upcycling”. Disputaram as provas estudantes do Senai do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro.

