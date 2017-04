Medalhista olímpico do taekwondo representará o Brasil na Universíade 2017

O atleta Maicon Andrade, ganhador da medalha de bronze no taekwondo na Rio 2016, venceu neste fim de semana a seletiva para a Universíade 2017 e será um dos representantes do Brasil na segunda maior competição esportiva do planeta.



A 29ª Universíade será disputada de 19 a 30 de agosto no Taipé Chinês (Taiwan).



Estudante de Gastronomia, Maicon venceu a categoria acima de 87 kg da Liga do Desporto Universitário de Lutas, realizada em São Caetano do Sul, São Paulo, com a participação de 500 atletas de 22 estados.



Para Maicon, o atleta de alto rendimento precisa estar no desporto universitário, que é a competição base, na qual se obtém pontuação para as grandes competições, como a Universíade. “Assim como foi na última edição, a Universíade é uma peça-chave, fundamental para atingir a pontuação para os Jogos Olímpicos. É um elo entre a base e o alto rendimento, assim como acontece nos Estados Unidos.”

A seletiva foi promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e teve ainda disputas de caratê, luta olímpica e jiu-jitsu.

Veja Também

Comentários