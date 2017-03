MEC: Unigran Capital é a melhor Instituição de Ensino Superior particular de MS

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unigran Capital receberam nota 4 no Enade e foram considerados os melhores do Estado / Assessoria

A Unigran Capital conquistou o 1° lugar entre as Instituições de Ensino Superior (IES) particulares do Estado, conforme os índices de qualidade IGC e Enade divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). Considerando também as universidades públicas, a Unigran Capital ficou em 2ª colocação em Mato Grosso do Sul, atrás apenas da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

A avaliação foi feita pelo Inep/MEC com base em uma série de indicadores, entre eles o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e o Índice Geral de Cursos (IGC) 2015, que leva em consideração a infraestrutura, a formação dos professores, o desempenho dos acadêmicos e indicadores da pós-graduação.

A Unigran Capital recebeu nota 4 no IGC – em Mato Grosso do Sul, dentre as instituições particulares, apenas a Unigran Dourados também alcançou essa nota. No País, menos de 18% das IES conseguiram notas 4 ou 5, índices considerados de excelência. A maioria (67%) teve nota 3.

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unigran Capital receberam nota 4 no Enade e foram considerados os melhores do Estado, mesmo quando comparados aos cursos de universidades públicas. Educação Física, Radiologia e Enfermagem também conquistaram nota 4.O diretor da Unigran Capital, Dr. Djanires Lageano Neto atribui o desempenho à equipe pedagógica e administrativa, ao esforço dos acadêmicos e à Mantenedora da Instituição, a Unigran Educacional, que investe fortemente em infraestrutura e qualificação. “É o resultado do esforço coletivo para cumprir nossa missão institucional: ser uma instituição de excelência em ensino no País”.

A diretora de Administração e Planejamento, Mariana Zauith, afirmou que a nota reforça o compromisso de sua equipe com a educação de qualidade. “Reflete o investimento da mantenedora nos nossos cursos, na estrutura física, na contratação de mestres e doutores, na qualidade de ensino que a gente preza e que é a nossa marca”, disse.

Conforme a Agência EBC, cerca de 15% das instituições avaliadas pelo MEC tiveram índices considerados insuficientes (notas 1 e 2). Nesta edição, informa a agência, foram avaliados 8.121 cursos de 2.109 instituições de ensino e 447.056 graduandos.

