MEC suspende aulas presenciais nas universidades até dezembro

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - (Foto: Marcelle Marques)

Após muitas dúvidas em relação as aulas presenciais nas universidades de Mato Grosso do Sul, o Ministério da Educação (MEC) divulgou hoje (17) que vai estender prazo para o aulas a distância até 31 de dezembro para o ensino superior.

A portaria publicada apresenta as regras para estágio profissional e práticas de laboratório durante este período de pandemia causada pelo novo coronavírus.

Na portaria, o MEC define que as instituições de ensino superior poderão flexibilizar as práticas de estágio e laboratório de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Programa Pedagógico do Curso. Práticas laboratoriais e estágios podem ser feitos à distância no período da pandemia, exceto no caso de cursos de saúde. Ficou permitido a suspensão das atividades acadêmicas presenciais até dezembro, e também a alteração do calendário de férias. Nestes casos, as universidades deverão repor as aulas para cumprir a carga horária dos cursos.

A UEMS em Campo Grande - Foto: Marcelle Marques

Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União as instituições deverão comunicar ao MEC "a opção pela substituição de atividades letivas, mediante ofício, em até quinze dias após o início destas".

Em MS, as aulas presenciais nas universidades públicas seguem sem previsão.