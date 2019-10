MEC e Capes oferecem mais 679 bolsas de pós-graduação

Serão liberadas 271 bolsas de mestrado, 304 de doutorado e 104 de pós-doutorado - Foto: Agência Brasil

Serão liberadas 271 bolsas de mestrado, 304 de doutorado e 104 de pós-doutorado. Os auxílios estão vinculados a programas com nota 4 na avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O anúncio foi feito em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), na sede do MEC (Ministério da Educação).

Em setembro, foram anunciadas as bolsas com notas 5, 6 e 7, as mais bem avaliadas pela Capes. “O trabalho da Capes tem sido muito focado em métodos métricas e na melhoria da gestão”, disse o ministro Abraham Weintraub.

Durante o anúncio, ele explicou que, das bolsas de programa nota 4, foram avaliados todos os programas e 280 apresentaram o Qualis — indicador usado para determinar a qualidade da publicação de artigo científico: maior ou igual à média do índice da sua área de avaliação de 2017 e 2018 ou com tendência positiva na série de 2013 a 2018, o que indica uma melhoria ao longo dos anos.

O presidente da Capes, Anderson Correia, destacou que o critério de desbloqueio foi a nota na avaliação realizada pela instituição e que as novas bolsas atendem todo o país. “Em princípio, estávamos mantendo as bolsas com nota 5, 6 7, que são notas altas, mas não conseguimos pulverizar para o Brasil todo. Com essa abordagem [bolsas de nota 4], a gente consegue atender bem, por exemplo, a região Amazônica”, afirmou o presidente.