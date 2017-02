MEC destaca infraestrutura e corpo docente de curso da Faculdade do Senai de Campo Grande

Com destaque para a infraestrutura e experiência profissional do corpo docente, o curso superior de Tecnologia em Logística da Faculdade de Tecnologia do Senai Campo Grande (FatecSenai) obteve, na última avaliação do Ministério da Educação (MEC), nota 4, em uma escala de 1 a 5. O relatório de avaliação do MEC foi divulgado nesta sexta-feira (10/02) e os interessados em ingressar no curso precisam ficar atentos ao prazo de inscrição do Vestibular de Verão da FatecSenai, que termina neste sábado (11/02).

No relatório de avaliação, a comissão de avaliadores ressaltou o currículo dos professores e infraestrutura da instituição. “Ressalta-se como ponto forte a infraestrutura disponibilizada pela Instituição de Ensino Superior e a excelente experiência profissional e acadêmica do corpo docente”, escreveu a comissão avaliadora do MEC, que visitou, de 1º a 4 de fevereiro, as instalações do Faculdade do Senai Campo Grande e acompanhou de perto a rotina do curso de Tecnologia em Logística.

Os avaliadores percorreram todas as instalações da instituição de ensino, e visitaram as salas de aula, laboratórios, conferiram o acervo e estrutura da biblioteca, e outros ambientes de uso comum do curso. A avaliação dos professores foi baseada na pasta documental dos docentes, cópias de diplomas e outros documentos que permitiram a atribuição da nota.

O curso superior de Tecnologia em Logística da FatecSenai de Campo Grande foi autorizado pelo MEC no dia 22 novembro de 2013 e a primeira turma foi aberta no ano seguinte, em fevereiro de 2014. Com duração de quatro semestres, o curso visa habilitar profissionais para coordenar as cadeias produtivas industriais, desenvolver estratégias de suprimentos e distribuição, aplicar ferramentas de logística interna e externa e realizar planejamento estratégico logístico, sendo que o curso é direcionado para operações industriais e pode ser extensivo a outros segmentos.

O diretor-técnico do Senai de Mato Grosso do Sul, Gilberto Evídio Schaedler, comemora a avaliação do MEC e ressalta que o resultado é uma conquista coletiva. “O processo de avaliação feito pelo MEC confirma o trabalho que o Senai vem realizando constantemente no sentido de promover ações de estruturação da área de educação profissional para formar profissionais para o mercado de trabalho”, declarou.

Ele reforça que a nota 4, em uma escala de 1 a 5, demonstra, ainda, que a equipe de docentes do Senai tem competência reconhecia pelo órgão regulamentador da educação no País e reflete o esforço da comunidade da FatecSenai Campo Grande como um todo. “Essa nota é alcançada a partir do desempenho dos estudantes nas provas, da opinião que eles têm a respeito da instituição e de seus cursos e da qualificação do corpo docente da Faculdade”, afirmou.

Vestibular de Verão

A FatecSenai Campo Grande está com as inscrições abertas ao Vestibular de Verão para ingresso nos cursos superiores de Tecnologia em Logística, Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial e Tecnologia em Processos Gerenciais até este sábado, quando será realizado a 3ª Maratona de Matrículas do Senai. Os interessados devem obrigatoriamente apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio para participar do processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente na sede da FatecSenai Campo Grande, localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, no Bairro Amambaí. Além disso, ainda é possível, também pelo site, agendar as provas e realizá-las na instituição de ensino ou no local informado no dia e horário que for conveniente para o candidato, sendo que as opções são de segunda à sexta-feira, das 13 às 17 horas e das 19 às 22 horas, e aos sábados, das 13 às 17 horas.

Notas e o resultado do vestibular serão divulgados até 24 horas após a realização do exame, sendo que os aprovados poderão se matricular até o dia 13 de fevereiro, na secretaria acadêmica da FatecSenai Campo Grande, de segunda à sexta-feira, das 13 horas às 21h30, dia em que as aulas também terão início. Fora o processo seletivo, também é possível ingressar nos cursos aqueles que tiverem obtido nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) igual ou superior a 450 pontos, portadores de diploma de curso superior e egressos de outra instituição de Ensino Superior.

“Trata-se de uma grande oportunidade para a comunidade e o industriário de se matricular em dos cursos técnicos do Senai, cuja procura sempre é muito grande justamente porque são muito bem vistos pelo empregador. Oferecemos um leque de cursos e, ainda que o momento seja de crise e desemprego, a demanda pelo técnico mantém-se alta. Essas pessoas quando chegam para disputar um processo seletivo têm um passo à frente em relação a outros candidatos, seja no quesito postura, conhecimento técnico, proatividade, assertividade e, principalmente, conhecimento especializado naquela área onde ele está pleiteando oportunidade de trabalho e emprego”, destacou o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa.

