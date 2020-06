MEC adia para julho abertura das inscrições do Sisu do 2º semestre de 2020 e irrita estudantes

Para concorrer a uma vaga é necessário que o estudante tenha feito uma das edições do Enem, a partir de 2010 - Foto: SERGIO CASTRO/ESTADÃO

O Ministério da Educação (MEC) alterou o prazo das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2020 para os dias 7 a 10 de julho. Em maio, o MEC disse que prazo começaria nesta terça-feira, 16, e iria até a próxima sexta-feira, 19.

No início da manhã, antes de terem conhecimento da nova data, estudantes demonstraram indignação nas redes sociais diante da não abertura das inscrições. Na página da instituição não havia nenhuma informação, apenas dados referentes ao último processo seletivo.

Procurado pelo Estadão, o MEC disse ainda que o edital com o novo prazo será publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União.

Nas redes sociais, estudantes se irritaram e cobraram explicações:

A União Nacional dos Estudantes (UNE) também cobrou um posicionamento do Ministério da Educação.

O Sisu é o sistema online em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Até o momento, mais de 51 mil vagas foram disponibilizadas por 57 instituições públicas. O número pode aumentar. Nessa edição, haverá a novidade da oferta de vagas em cursos a distância", disse, em nota, o ministério.

Só no processo seletivo do primeiro semestre deste ano houve 1,8 milhão inscritos para 237 mil vagas. O Sisu do primeiro semestre do ano foi marcado por uma série de falhas. Segundo os relatos da época, estudantes que fizeram apenas uma opção de curso e não conseguiram a vaga na chamada regular não estavam conseguindo participar da lista de espera.

O adiamento da abertura das inscrições do Sisu do segundo semestre de 2020 acontece no momento em que o presidente Jair Bolsonaro discute uma saída para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixar o governo de forma menos traumática.