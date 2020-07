MEC abre consulta pública do novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos

O Ministério da Educação (MEC) abriu, nesta segunda-feira (6), a consulta pública da versão preliminar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). O documento pode ser acessado no site do catálogo. A consulta está aberta a toda a sociedade até a sexta-feira (10) para apresentação de contribuições, por meio de um formulário disponível no site do catálogo.

As contribuições serão avaliadas durante a etapa de validação do documento pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do MEC. Nessa etapa será produzida a versão do catálogo a ser apresentada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em agosto.

Elaborada com a participação de mais de 200 especialistas, a versão preliminar do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos é totalmente digital, o que permite maior facilidade de acesso e consulta pelos usuários.

O CNCT reúne cursos técnicos ofertados pelas instituições de ensino em todo o país, com informações como sua denominação, o perfil do profissional ao concluir cada curso, o respectivo campo de atuação, as normas para o exercício profissional, a infraestrutura mínima que a instituição de ensino deve dispor para a oferta do curso, entre outros dados. É um instrumento que serve de referência para instituições de ensino que oferecem cursos técnicos, para estudantes e para o setor produtivo, que absorve os profissionais egressos dos cursos, e para a sociedade em geral.