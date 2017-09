McDonald's tem três opções de hambúrgueres no Festival de Cheddar

Os amantes de Cheddar já podem comemorar, pois o McDonald’s apresenta o Festival de Cheddar para todos os fãs da marca. Serão três opções para agradar os mais variados gostos: o retorno da McFritas Cheddar Bacon, do Grand Cheddar McMelt e do novíssmo Cheddar McRib Barbecue, disponíveis a partir de 12 de setembro, em todos os restaurantes da rede

“Nosso molho Cheddar é um ícone da nossa marca no Brasil. Após dois anos de um tremendo sucesso de uma campanha dedicada ao Cheddar McMelt, vimos a oportunidade de criar um Festival e ainda apresentar uma novidade: o Cheddar McRib Barbecue”, afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s.

O Cheddar McRib Barbecue é composto por pão com gergelim, molho Cheddar exclusivo McDonald’s, Cebola Shoyu, Carne McRib e Molho Barbecue. Já o Grand Cheddar McMelt é composto por dois Hambúrgueres Bovinos, molho Shoyu, Cheddar e cebola Shoyu. As McFritas são servidas em uma embalagem especial com molho cheddar e fatias de bacon picadas.

Sobre a Arcos Dorados - A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.100 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir.

