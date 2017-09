McDonald's tem novidades em sobremesas

Prestígio® é bom, mas no McFlurry com cobertura de Leite Moça® é melhor ainda. A partir do dia 12 de setembro, os fãs de McDonald's e do icônico chocolate da Nestlé vão contar com duas novidades para compor a plataforma de sobremesas da rede de restaurantes: McShake e McFlurry de Prestígio® Mini, sendo a última ainda acompanhada de Leite Moça®.

O McFlurry acompanha o delicioso mix de baunilha com a novidade Prestigio® Mini, os mini bombons que misturam o coco molhadinho com chocolate ao leite da Nestlé, e a incrível cobertura que estreia no McDonald´s, o Leite Moça®, leite condensado mais famoso do Brasil. Já o McShake Prestígio® terá unidades de Prestígio® Mini processadas, calda de chocolate e mix de baunilha.

Não é a primeira vez que o sabor da Nestlé faz parte do cardápio McDonald's. Em 2015, o McFlurry Prestígio® com calda de morango foi um dos maiores sucessos da rede. Agora o sucesso vem em dose dupla: Prestígio® Mini e Leite Moça®. É a primeira vez que a Nestlé faz uma parceria de duas grandes marcas para um único produto.

"Os lançamentos de McFlurry já são muito esperados pelo nosso consumidor e, com isso, temos o desafio de a cada edição apresentar um produto que seja ainda mais desejado. E a união do nosso produto com Prestígio® e Leite Moça® será com certeza um novo sucesso", afirma Roberto Gnypek, vice-presidente do McDonald's no Brasil.

Prestígio® Mini: a famosa combinação de coco com chocolate em pequenas porções

A saborosa junção de coco molhadinho com chocolate ao leite da Nestlé tem uma nova versão. Em formato e embalagem diferenciados, os bombons Prestígio® Mini, disponíveis desde março deste ano, são práticos para o consumo de pequenas porções em qualquer lugar, já que vêm em saquinho com adesivo fecha-fácil, mantendo o produto fresquinho e prático para o consumo.

