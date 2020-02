McDonald's faz parceria com Faber-Castell em campanha que celebra as diferenças

Assim como o brinquedo, o giz de cera pode ser adquirido separadamente e terá o valor a partir de R$13, sujeito à disponibilidade do produto no local - Foto: Divulgação/Assessoria

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald's no mundo, lança uma campanha em parceria com a Faber-Castell com o conceito "Brincar junto é aprender a respeitar as diferenças". A campanha digital reforça a importância da discussão em torno da representatividade, mostrando como a maneira inclusiva com que as crianças se relacionam pode ser inspiração para todos.

A peça, que contou com criação da DPZ&T, registra um encontro real realizado em um dos restaurantes McDonald's, que reuniu crianças diversas para passar momentos juntas, brincando, desenhando e colorindo com os produtos da linha Caras & Cores, da Faber-Castell. A linha traz uma paleta especial que estimula as crianças a se representarem em seus desenhos com seu tom de pele. O resultado pode ser conferido nos canais oficiais do McDonald's Brasil.

Além da campanha nas mídias sociais, o McDonald's promoverá uma ação em todos os seus restaurantes do país nesta quarta-feira (5). Os pais ou responsáveis que adquirirem o McLanche Feliz nesta data receberão, além do brinquedo do mês, uma caixa de giz de cera Caras & Cores. Os restaurantes McDonald's também terão lâminas de colorir especiais para as atividades infantis.

Para o ampliar diálogo sobre o tema, os kits de giz de cera da linha também serão entregues aos colaboradores da rede, reforçando um dos pilares que regem a gestão da Arcos Dorados em toda a América Latina: Diversidade e Inclusão. A companhia estruturou um comitê com o propósito de promover a beleza da Diversidade.

Assim como o brinquedo, o giz de cera pode ser adquirido separadamente e terá o valor a partir de R$13, sujeito à disponibilidade do produto no local.