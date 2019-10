McDia Feliz arrecadou mais de R$ 24 milhões que serão destinados a crianças e jovens

A maior franquia independente do McDonald’s no mundo, a Arcos Dorados, informa que a 31ª edição do McDia Feliz arrecadou o valor total de R$ 24.263 milhões - Foto: Divulgação

A maior franquia independente do McDonald’s no mundo, a Arcos Dorados, informa que a 31ª edição do McDia Feliz arrecadou o valor total de R$ 24.263 milhões. A campanha, uma das maiores do Brasil em arrecadação de fundos em prol de crianças e jovens, demonstrou mais uma vez a força da solidariedade e engajamento de milhares de brasileiros.

“O McDia Feliz não é mais uma ação só do McDonald’s, durante essas mais de três décadas a sociedade abraçou a causa junto conosco. Só tenho a agradecer aos institutos e seus voluntários, nossos fornecedores, franqueados, empresas parceiras, funcionários e, principalmente, aos nossos clientes que transformaram o Big Mac num poderoso instrumento de solidariedade. Como líderes do mercado, temos o privilégio e a responsabilidade de viabilizar movimentos de impacto como este”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Neste ano, o evento aconteceu no penúltimo sábado de agosto, dia 24, e todo o valor arrecadado através da venda do icônico sanduíche Big Mac, exceto alguns impostos, será destinado aos projetos de combate ao câncer infantojuvenil apoiados pelo Instituto Ronald McDonald e para projetos de incentivo à educação promovidos pelo Instituto Ayrton Senna.