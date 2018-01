Matrículas para alunos novos em Ceinfs precisa ser confirmada até o dia 26 de janeiro

A Central de Matrículas da Semed colocou à disposição da população um número maior de atendentes, em um total de 57 pessoas para melhor atender os pais - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Neste inicio da semana a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) abriu o prazo para matrículas de alunos novos nos Centros de Educação Infantil (Ceinfs) da Rede Municipal de Ensino. Os pais têm até o dia 26 de janeiro para confirmar a matrícula.

O atendimento nesse período é destinado a matrículas dos alunos que estavam na lista de espera para vagas em Ceinfs. A chefe da divisão de matrículas da Semed, Adriana Cedrão, lembra da importância da atenção do pais aos prazos.

“Os responsáveis das crianças que não efetuarem as matrículas no prazo estipulado perderão a vaga e deverão realizar novo cadastro na lista de espera”, pondera.

O procedimento para realizar a designação via internet está sendo realizado através do site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, no link descrito “CEINF”. Após entrar no site, o pai consulta o link “Designação do candidato”, onde abrirá a consulta e a lista com a relação dos nomes dos designados para este ano letivo. De forma mais prática, o pai pode usar tecla de busca ao nome do filho com o Ctrl + F.

A Central de Matrículas da Semed colocou à disposição da população um número maior de atendentes, em um total de 57 pessoas para melhor atender os pais.

O número de ramais para atendimento via telefone também aumentou. Neste ano foram disponibilizados 20 linhas telefônicas. São 13 linhas do ramal 0800 615 15 15 e mais sete linhas convencionais para prestar atendimento.