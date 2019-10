Tempo quente volta para o Estado perto dos 40°C neste feriado

A quinta-feira vai ser de tempo firme em grande parte do Estado - Foto: Saul Schramm

O feriado começa hoje (10) para os servidores públicos estaduais, que vão emendar o ponto facultativo do dia do servidor público, com o aniversário de 42 anos de criação de Mato Grosso do Sul amanhã (11). O tempo e o clima, são fatores bem importantes na hora de planejar uma viagem ou até mesmo um passeio em família. A meteorologia indica chuvas isoladas no Estado e a volta do calor, que pode bater os 40°C neste fim de semana.

A quinta-feira vai ser de tempo firme em grande parte do Estado. A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva isolada para as regiões norte e noroeste do estado, e parcialmente nublado a claro para as demais áreas. A temperatura média para este dia no Estado é de mínima de 19°C e máxima de 39°C, com umidade relativa do ar em 85% no início do dia, podendo chegar aos 30% durante a tarde, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na capital as temperaturas ficam entre 22°C a 32°C.

Para sexta-feira (11) a meteorologia indica bastante calor e tempo seco no Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. As temperaturas previstas para este dia podem ser entre 20°C e 40°C, com umidade do ar em 80% no começo do dia, podendo chegar aos 20% durante a tarde, considerado nível de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas na Capital podem registrar entre 22°C e 34°C.

Já no sábado (12) as condições climáticas favorecem temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. A máxima prevista para o sábado no Estado é de 40°C. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde abrangendo todas as regiões. Pela manhã, a umidade do ar ficará com índice elevado em torno de 80% no Estado, porém a tarde haverá queda significativa da umidade com valor em torno de 20% considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS). As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem variar entre de 20°C e 41°C, e na capital entre 22°C a 32°C.

No domingo (13) o calor deve permanecer em todo Estado. E a condição esperada de tempo é de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 40°C. O índice de umidade do ar fica entre 85% e 25%. A temperatura na Capital para este dia será entre 22°C a 32°C.