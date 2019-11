Mato Grosso do Sul tem 770 vagas de emprego nesta segunda-feira

Arquivo

Além da Capital, 27 municípios estão com vagas em aberto

Campo Grande (MS) – Para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, a oportunidade pode estar em uma das 770 vagas ofertadas em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (11.11) e intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab).

São 296 oportunidades para Capital. As funções com maior número de vagas são para; repositor de mercadorias (50), fiscal de prevenção de perdas (20), agente de saneamento (10), consultor de vendas (10), promotor de vendas (10), e vendedor de porta a porta (10).

Das vagas destinadas a Pessoa com Deficiência (PcD) na Capital estão: técnico de enfermagem (4), promotor de vendas (14), operador de suporte técnico de telemarketing (5), operador de vendas em loja (3), motorista carreteiro (3), jardineiro (1), camareira de hotel (2), auxiliar de linha de produção (1), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (2), analista de recursos humanos (1).

Das unidades da Casa do Trabalhador no interior do Estado, 27 possuem oferta de vagas nesta semana. São elas: Maracajú (67), Sonora (65), Dourados (52), Costa Rica (42), São Gabriel do Oeste (42), Rio Brilhante (40), Corumbá (29), Ponta Porã (28), Sidrolândia (20), Ivinhema (14), e Três Lagoas (11).

Rio Verde de MT (10), Caarapó (9), Aquidauana (6), Coxim (5), Naviraí (4), Nova Alvorada do Sul (4), Nova Andradina (4), Bataguassu (4), Batayporã (3), Guia Lopes da Laguna (3), Jardim (3), Iguatemi (2), Eldorado (2), Miranda (2), Paranaíba (2), e Ribas do Rio Pardo (1).

Para conhecer as funções ofertadas em cada município do Estado acesse a lista completa de vagas aqui . Para concorrer a uma delas é necessário procurar uma unidade da Casa do Trabalhador (confira aqui endereços e horários de funcionamento). Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação de MS

Foto: Arquivo