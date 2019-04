Mato Grosso do Sul registra candidatura para sediar Conferência Nacional da Jovem Advocacia

Conferência será em março de 2021 - Divulgação

Mato Grosso do Sul pode ser sede da próxima III Conferência Nacional da Jovem Advocacia. O registro da candidatura foi feito na semana passada perante o Conselho Federal.

A Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que reuniu em sua última edição mais de 1,2 mil advogados e advogadas em Natal, acontece a cada três anos e discute temas pertinentes àqueles que estão iniciando na carreira, em painéis como “desafios do primeiro escritório”, “honorários” e “jovem advogada mulher” e “conquistas de direitos”.

A Comissão da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul (CJA) é atuante no cenário nacional. O Conselheiro Federal Vinícius Monteiro Paiva, atualmente o Vice-Presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem acredita “a candidatura de Mato Grosso do Sul para sediar esse evento da jovem advocacia busca coroar o trabalho que foi feito em favor dos jovens advogados e trazer para o Estado, o centro das discussões sobre essa classe que sofre tanto com os obstáculos que são impostos no início de carreira”.

“Temos uma gestão muito voltada para valorização dos jovens, em diminuir o impacto e a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, e com a Conferência vamos ter a chance de trazer para os advogados locais contato maior com os debates acerca dos problemas atuais. Esperamos que seja um evento grandioso, como nas primeiras edições, muito prestigiado pela advocacia de todo o país. Tenho certeza que com o time que nós temos e apoio do Conselho Federal vai ser um evento fantástico”, frisou Vinícius.

O Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior também está à frente da iniciativa. “Fomos indicados pelo Presidente Mansour Karmouche para coordenar junto com o Conselheiro Federal Vinícius Monteiro Paiva a candidatura de Mato Grosso do Sul a sediar a próxima Conferência da Jovem Advocacia. Nós estamos fazendo esse trabalho com bastante esforço e denodo, não só visando prestigiar Mato Grosso do Sul, como toda advocacia sul-mato-grossense, principalmente a nossa jovem advocacia, que conta com um número considerável de novos profissionais que têm se destacado no cenário nacional e, portanto, merecedores do prestígio que buscamos com esse evento”.

A Presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Janine Delgado, também comentou sobre a importância de trazer um evento desse porte a Mato Grosso do Sul. “Nossa última Conferência, em que participei como Vice-Presidente, foi muito produtiva. É um evento que proporciona troca de conhecimentos, experiências, com palestrantes renomados, de destaque no cenário nacional e com palestras que mesclam assuntos voltados tanto àqueles que estão iniciando a carreira, como aos mais experientes. Aguardamos ansiosos a confirmação de que o evento será realizado aqui em Mato Grosso do Sul, porque será uma oportunidade para que toda a advocacia sul-mato-grossense renove e obtenha mais conhecimento, sem sair do Estado. Será um momento em que nosso Estado será destaque, em que todos os olhos do país estarão voltados para Mato Grosso do Sul”, disse.

A OAB/MS formalizou a candidatura para ser Sede da Conferência na última semana. Ainda não há previsão para o resultado. A Conferência será em março de 2021.