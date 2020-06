Segunda semana de junho garante quase 700 vagas de emprego em MS

Para Campo Grande são 98 vagas disponíveis. - (Foto: Divulgação)

A segunda semana de junho começa com 691 vagas de emprego em MS, sendo 98 só em Campo Grande. As oportunidades disponíveis são para diversos níveis de escolaridades.

Tem vagas de caseiro, churrasqueiro, confeiteiro, costureira de maquinas industriais, gerente de vendas, técnico em contabilidade, técnico em nutrição e dietética, e professor prático no ensino profissionalizante estão entre as oportunidades. De todos os municípios, Sidrolândia é a cidade que mais oferece vagas, com 283 oportunidades, seguida de Dourados com 102 vagas. Confira o número de vagas em todos os municípios:

Itaquiraí - 40 vagas

Nova Andradina e Três Lagoas - 29 vagas

São Gabriel do Oeste - 20 vagas

Paranaíba - 19 vagas

Ponta Porã - 18 vagas

Aquidauana - 10 vagas

Corumbá - 8 vagas

Bataguassu - 6 vagas

Batayorã, Coxim e Jardim - 4 vagas

Ribas do Rio Pardo, Cassilândia, Ivinhema - 3 vagas

Maracaju, Eldorado e Nova Alvorada do Sul - 2 vagas

Rio Brilhante - 1 vaga

Em Campo Grande os interessados podem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A lista completa de oportunidades e número de vagas pode ser conferida aqui.