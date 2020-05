Mato Grosso do Sul inicia semana com 377 oportunidades no mercado de trabalho

A semana de 25 a 29 de maio começa com 377 vagas de emprego disponíveis no Estado. As oportunidades são intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul na Capital e unidades da Casa do Trabalhador instaladas nos municípios do interior.

Para Campo Grande são 160 vagas disponíveis para diversas áreas e níveis de escolaridade. As ofertas em maior número são para auxiliar de limpeza (40), pedreiro de acabamento (7), serralheiro industrial (6), pintor de obras (5), vendedor pracista (5), armador de ferros (4), soldador elétrico (4), entre outras.

Nas unidades da casa do trabalhador são ofertadas vagas em: São Gabriel do Oeste (57), Dourados (24), Itaquiraí (21), Aquidauana (18), Ponta Porã (18), Eldorado (15), Sidrolândia (12), Três Lagoas (10), Nova Andradina (9), Corumbá (7), Naviraí (7), Coxim (4), Maracaju (4), Nova Alvorada do Sul (3), Batayporã (2), Jardim (2), Sorona (2), Cassilândia (1) e Ivinhema (1).

Os interessados nas funções ofertadas para Campo Grande, devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos precisam procurar uma unidade da Casa do Trabalhador (confira aqui endereços e horários de funcionamento). Para participar da seleção é necessário ter em mãos documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Acesse aqui a lista completa de oportunidades de emprego disponíveis no Mato Grosso do Sul.