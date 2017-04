Mato Grosso do Sul figura entre os estados que mais gera emprego no País

Campo Grande(MS) – Em um comparativo entre os primeiros trimestres de 2017 e 2016, Mato Grosso do Sul tem motivos para comemorar o Dia do Trabalhador.

Segundo análise da Coordenadoria de Estudos e Pesquisas, da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), de acordo com a Base de Gestão do Ministério do Trabalho (MTE), ao analisar os números apresentados pela Intermediação de Mão de Obra no 1º trimestre de 2017, verifica-se um aumento significativo na quantidade de trabalhadores colocados em comparação com o mesmo período de 2016 nos 31 municípios com posto de atendimento Funtrab (Casas do Trabalhador).

Os 31 municípios abrangidos são: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Eldorado, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

Apresentamos a seguir o total de trabalhadores colocados mês a mês:

Janeiro/2016 …….. 515 Janeiro/2017…….. 766 Evolução.. 49%

Janeiro/2017…….. Evolução.. Fevereiro/2016….. 276 Fevereiro/2017.. 1.504 Evolução… 18%

Fevereiro/2017.. Evolução… Março/2016……… 009 Março/2017……. 2.795 Evolução… 39%

Apresentamos o total de trabalhadores colocados no trimestre, nos 31 municípios:

1º Trimestre 2016…… 800 colocados

1º Trimestre 2017……… 65 colocados

Evolução…………………… 33%

Os números acima refletem o bom momento vivido pela economia do Estado de MS cujos números positivos também podem ser observados no Caged com um saldo de 3.456 postos de trabalho no somatório dos meses de janeiro e fevereiro de 2017.

Encaminhados

No primeiro trimestre de 2017 foram encaminhados 19.707 trabalhadores pelos 31 municípios com atendimento da Funtrab. Em comparação ao mesmo período de 2016, houve uma redução de 25%. Essa redução indica eficiência na análise do perfil dos trabalhadores encaminhados, conforme análise da equipe da IMO, e também o bom desempenho da economia do MS que reduzem as exigências das empresas no momento da contratação.

A seguir, apresentamos os dados dos encaminhamentos :

1º Trimestre 2016……. 349 encaminhados

encaminhados 1º Trimestre 2017……. 707 encaminhados

encaminhados Redução………………….. 25%

Funtrab e rede de atendimento no Estado

A Funtrab tem por objetivo integrar as ações de atendimento aos trabalhadores e empregadores, favorecendo a inclusão social por meio do trabalho.

As diversas ações da política pública do trabalho desenvolvidas pela Fundação funcionam, desde 2007, de forma integrada, unificando as suas unidades de execução operacional e proporcionando ao trabalhador mais agilidade e qualidade no atendimento. Para isso, foram implantadas as Casas do Trabalhador em Campo Grande e mais 30 municípios no MS, que oferecem os seguintes serviços:

Intermediação de emprego;

Habilitação ao Seguro-Desemprego;

Emissão de Carteira de Trabalho;

Apoio à geração de trabalho e renda;

Qualificação social e profissional;

Atendimento ao Trabalhador Autônomo e

Microcrédito.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de MS (Funtrab)

Foto: Edemir Rodrigues

