Maternidade seleciona psicólogos voluntários para projeto do Banco de Leite Humano

Os acolhimentos terão início no mês de abril e serão realizados duas vezes por semana - Foto: Ilustração

A Maternidade Cândido Mariano está selecionando psicólogos voluntários para participar de uma força especial de suporte psicológico focada no Banco de Leite Humano (BLH). No primeiro momento, de 1 a 5 de abril, ocorre a fase de capitação desses profissionais interessados. Vale ressaltar que o trabalho não gera custos aos integrantes.



De acordo com a psicóloga Cláudia Pinho, coordenadora de voluntariado da Maternidade Cândido Mariano e organizadora do grupo de suporte, a assistência psicológica é relevante pela necessidade de tratar os fatores que influenciam o aleitamento. “No momento da amamentação, o bebê necessita do leite e do aconchego da mãe. É um momento íntimo e cheio de afeto”, explica.



Durante todo o processo de aleitamento, que vai do início da gravidez na produção de leite, até o fim da amamentação, em muitos casos estão envolvidas questões que precisam de suporte, como mães que tem

dificuldade de amamentar seus bebês por conta de temores e ansiedades. “Pode ocorrer um conflito entre a vontade e o medo de amamentar”, afirma Cláudia Pinho.



“Algumas mães optam pela mamadeira por se sentirem incapazes de amamentar. Sem falar nos primeiros dias após o parto, que podem se transformar em ansiedade quando o leite materno não sai”, complementa

a psicóloga. E para dar respaldo a essas e outras questões, o grupo de suporte de suporte psicológico será criado.



A organizadora explica que para ser voluntário são necessárias algumas especificações, como formação em psicologia, disponibilidade de tempo, participar dos treinamentos, atitudes positivas, compromisso e

responsabilidade com a causa e respeitar horários e normas. “A intenção é que todos os voluntários doem o seu melhor”, finaliza a psicóloga.



Os acolhimentos terão início no mês de abril e serão realizados duas vezes por semana. Os profissionais interessados podem entrar em contato com a Maternidade Cândido Mariano pelo e-mail nucleodepsicologia@maternidadecandidomariano.org.br ou pelo WhatsApp 67 99870-1521.