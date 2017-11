Maria Cecilia assina Acordo de Cooperação para Construção do Currículo de MS

Campo Grande (MS) – A secretária de Estado de Educação Maria Cecilia Amendola da Motta e a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MS), Kalicia de Brito França assinaram na manhã dessa quinta-feira (23.11), durante o Fórum dos Prefeitos, na Associação dos Municípios de MS (Assomasul), em Campo Grande, o Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento do Currículo do Estado de Mato Grosso do Sul, que poderá ser utilizado pelas redes de ensino Estadual e municipais, após a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Em uma ação pioneira no País, a Secretaria de Estado de Educação (SED) constituiu a Comissão Estadual para a Implementação da BNCC, presidida pela secretária da pasta e integrada por representantes da Undime/MS, Conselho Estadual de Educação (CEE), Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino (Sinep/MS) e Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems). A iniciativa conta ainda com o apoio da Fundação Lemman.

“A SED propôs um trabalho conjunto com todos os municípios e a rede particular de ensino, para que tenhamos um currículo comum. Mais do que otimizar recursos, facilitará o trabalho do professor que atua nas diferentes redes de ensino e, principalmente, a aprendizagem dos estudantes”, afirmou Maria Cecilia.

Entre as responsabilidades da Comissão Estadual está a formação de Comissões Regionais, que serão conduzidas pelas Coordenadorias Regionais de Educação, com a participação de um profissional das secretarias municipal de Educação. O plano de trabalho acordado entre as partes contempla as seguintes ações: Planejamento estratégico conjunto sobre o processo de implementação da BNCC em regime de colaboração; desenvolvimento da identidade visual do novo currículo; apoio no desenvolvimento de uma plataforma de consulta e participação das redes; apoios pontuais no desenvolvimento de ações da implementação.

Texto e foto: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)