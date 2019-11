Maracaju terá festival gastronômico no final de semana

A degustação custará R$ 7,00 cada porção e o almoço R$ 15. Serão feitos 5 pratos frios e 5 pratos quentes para a degustação - Foto: Reprodução

A Prefeitura Municipal de Maracaju realiza de 8 a 10 de novembro do 3º Festival Gastronômico Serra de Maracaju. O festival é filantrópico e toda a renda será destinada a Secretária de Assistência Social, para ser utilizada em projetos na área social. A entrada para os 3 dias de festa é franca, e já estão sendo preparados 1.500 metros quadrados de área coberta para dar proteção aos visitantes. O Festival acontece no parque de Exposição da cidade.

De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Maracaju, Frederico Felini o objetivo é divulgar a culinária local e de ingredientes regionais, com destaque para a famosa Linguiça de Maracaju. "Teremos a participação de chefs renomados do estado que estiveram inclusive participando de programas de TV e concursos nacionais", frisou.

A degustação custará R$ 7,00 cada porção e o almoço R$ 15. Serão feitos 5 pratos frios e 5 pratos quentes para a degustação.

As notas serão definidas em votação que será feita pelos visitantes que consumirem os pratos. Haverá shows musicais com as equipes da Ação Jovem e aulas shows com os Chefs que vão ensinar o público como confeccionar cada prato. As inscrições para as aulas shows são gratuitas e devem ser feitas na Secretária de Assistência Social.