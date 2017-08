Maracaju recebe capacitação oferecida pela Fundesporte

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) promove, de 25 a 27 de agosto, em Maracaju, o curso “Treinamento Esportivo no Espaço Escolar”. A capacitação ministrada pelo professor Paulo Ricardo Nuñez é gratuita e direcionada a profissionais, acadêmicos de Educação Física e áreas afins.

O objetivo é preparar pessoas para formar e treinar equipes esportivas escolares. A qualificação aborda desde o planejamento até a execução do treinamento. “Queremos melhorar a qualidade de nosso esporte escolar, dar mais ferramentas para que os professores possam trabalhar e atingir melhores resultados. Estamos mudando paradigmas no treinamento escolar do Estado e este curso é fundamental no processo”, disse o chefe da UPF, professor Domingos Sávio da Costa, referindo-se ao Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo criado pela Fundesporte e pela Secretaria de Estado de Educação (SED).

O ministrante é o gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas da Fundesporte e diretor-geral dos jogos escolares. Especialista em Treinamento Esportivo e Educação Física Escolar, doutor em Ciência da Saúde e mestre em Psicologia, o professor Paulo Ricardo foi técnico da Seleção Brasileira Feminina Cadete de Handebol e tem no currículo o tricampeonato sul-americano de handebol (2003 a 2005).

A programação começa nesta sexta-feira (25.8), na Câmara Municipal, com a palestra “As fases do desenvolvimento da criança e a iniciação esportiva”. O professor especialista em Treinamento Desportivo/Futsal, Herculano Borges compartilha com os cursistas seus conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema.

No sábado (26.8), a programação com o professor Paulo Ricardo tem início às 8h, na Câmara Municipal. No período vespertino, as atividades são no ginásio de esportes Louquinho. A capacitação termina no domingo (27.8) pela manhã.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas, gratuitamente pelo site da Fundesporte. Mais informações, pelo telefone (67) 3323-7225.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

