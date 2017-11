Maple Bear Campo Grande abre as portas em evento especial para a comunidade escolar e convidados

A Maple Bear está em Campo Grande desde 2015 e recebe alunos a partir de 1 ano de idade até 7 anos - Divulgação

Na última terça-feira, 31, a Maple Bear Campo Grande recebeu cerca de 250 pessoas, entre estudantes, pais e outros convidados na casa de eventos Buffet Grand Mere, na capital sul mato-grossense. O evento teve como principal propósito, apresentar a metodologia de ensino da escola e o novo projeto arquitetônico da unidade.

Com mais de 235 escolas ao redor do mundo, sendo 112 delas presentes no Brasil, a unidade de Campo Grande apresentou no evento batizado de “Open Day” a sua proposta de ensino, que tem como base a metodologia canadense de ensino bilíngue. O currículo praticado pela Maple Bear segue com rigor as diretrizes curriculares do Ministério da Educação (MEC), aplicando a ele a metodologia canadense de ensino bilíngue.

Caracterizada pela imersão de crianças desde muito cedo, o aluno Maple Bear tem contato com a língua inglesa de maneira contínua, o que facilita o aprendizado, que ocorre naturalmente. Segundo os diretores da Maple Bear, o método aplicado pela escola tem o objetivo de conectar as crianças a todas as situações cotidianas vividas por elas de forma muito natural na língua inglesa. Isto é, tratar o tema não apenas como uma matéria específica dentro do curso. “As crianças participam de contextos em que utilizar a segunda língua faz sentido para elas. Seja em atividades muitos simples como um diálogo entre os colegas até em aulas de culinária, a aquisição do idioma passa a ser consequência de um trabalho muito maior. Nossos pequenos aprendem por meio da língua, ou seja, ela é uma ferramenta para atingir outros tantos objetivos que temos, entre eles formar o indivíduo em seus aspectos físico, cognitivo e emocional e despertar a paixão por aprender.” Defende Fernanda Ortiz Pasa, Diretora Pedagógica da Maple Bear Campo Grande.

O interesse pelo ensino bilíngue, de acordo com os presentes no evento envolvem alunos de diversas faixas etárias. Muitos dos presentes na noite eram famílias interessadas na escola e indicadas por outras famílias, que já têm seus filhos matriculados na Maple Bear. Ao longo da noite, foram realizadas matrículas e rematrículas para os segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Nesta mesma ocasião, outra pauta do evento foi direcionada ao novo projeto arquitetônico da escola, que está em andamento. As melhorias acontecerão justamente para atender a demanda de novos alunos, ampliando salas e aprimorando a estrutura existente para o começo do próximo semestre, em 2018.

A Maple Bear está em Campo Grande desde 2015 e recebe alunos a partir de 1 ano de idade até 7 anos. É possível agendar uma visita a escola pelos telefones 3014-2939/3015-2939 ou pelo e-mail: atendimento.campogrande@maplebear.com.br.