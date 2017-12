Mansour fala sobre direitos dos trabalhadores em última entrega de carteira do ano

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Mansour Elias Karmouche - Divulgação

Cerca de 50 advogados receberam a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) nesta quarta-feira (13). Durante a solenidade realizada no auditório da instituição, o Presidente Mansour Elias Karmouche comentou sobre a importância da advocacia na defesa da sociedade, destacando as Reformas Trabalhista e Previdenciária.

“A Ordem dos Advogados do Brasil é a única instituição que está inserida na Constituição Federal para fazer a defesa da sociedade, que tem legitimidade para mover ações em prol dos cidadãos brasileiros. Esse é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, defender a advocacia e a sociedade”, disse Mansour.

O Presidente ainda citou que “a Ordem já se manifestou em diversas oportunidades contra a Reforma Trabalhista, do jeito que está sendo imposta, porque viola os direitos dos trabalhadores, bem como inibe o ajuizamento de ações para requerer esses direitos. Quanto à outra proposta do governo, a Reforma Previdenciária, a OAB vai entrar como amicus curiae contra essa reforma que foi feita no Estado. A nível nacional, vamos tentar impedir que essa reforma seja aprovada do jeito que está sendo formulada”, salientou.

Durante a solenidade, a madrinha da turma, a Presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), Libera Coppeti, citou o escritor uruguaio Juan Eduardo Couture Etcheverry quanto aos 10 mandamentos do advogado. “1) Estuda - o Direito se transforma constantemente. 2) Pensa - o direito se aprende estudando, mas se exerce pensando. 3) Trabalha - a advocacia é uma árdua fadiga posta a serviço da justiça. 4) Luta - teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares em conflito o direito e a justiça, luta pela justiça. 5) Sê leal - leal para com o teu cliente, a quem não deves abandonar até que compreendas que é indigno de ti. Leal para com o juiz, que ignora os fatos e deve confiar no que tu lhe dizes; 6) Tolera - tolera a verdade alheia na mesma medida em que queres que seja tolerada a tua. 7) Tem paciência - o tempo se vinga das coisas que se fazem sem a sua colaboração. 8) Tem fé - tem fé no direito. 9) Olvida - a advocacia é uma luta de paixões. 10) Ama a tua profissão - trata de conceber a advocacia de tal maneira que no dia em que teu filho te pedir conselhos sobre seu destino ou futuro, consideres um honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Portanto, sintam-se honrados em serem advogados por estarem aqui neste momento único, pois vocês são merecedores”.

A Secretária-Geral Adjunta da Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS), Dora Waldow, deu as boas vindas aos novos advogados e apresentou os inúmeros serviços oferecidos pela CAAMS, como farmácia, livraria, convênios, hotel de trânsito, centro odontológico, além de benefícios como auxílio-maternidade, alimentação e assistência funeral.

Também participaram da mesa o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior; o Secretário-Geral Adjunto Vinicius Monteiro Paiva; a Conselheira Maria Caroline Carloto; a Vice-Presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor e da Jovem Advocacia, Janine Antunes Delgado; o Presidente da Comissão Especial de Trânsito, Fernando Laranjeira e a Membro da Associação dos Novos Advogados, Mayara Bais.