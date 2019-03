Mais de 80% dos turistas aprovam atrativos, gastronomia e segurança pública de MS

Classificaram a gastronomia de Mato Grosso do Sul como boa ou ótima 82,9% dos entrevistados - Fotos: Edemir Rodrigues

Quem conhece Mato Grosso do Sul se apaixona. Mais de 80% dos turistas que vêm ao Estado aprovam os atrativos turísticos, a gastronomia e a segurança pública do Estado. Os números fazem parte da quarta edição do boletim do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, que entrevistou turistas no aeroporto Internacional de Campo Grande nos meses de outubro a dezembro de 2018.

Classificaram a gastronomia de Mato Grosso do Sul como boa ou ótima 82,9% dos entrevistados. Não é por menos. É impossível não se encantar com o cardápio variado e o tempero regional, influenciado por migrantes de vários estados e pelos imigrantes paraguaios, bolivianos, libaneses e japoneses, entre outros.

Chipa, sopa paraguaia, tereré, peixe à pantaneira assado na telha, arroz com guariroba, arroz com pequi, churrasco com mandioca, a famosa linguiça de Maracaju, leitão no rolete e o sobá são apenas alguns exemplos.

Passeios inesquecíveis

Os atrativos turísticos também são um espetáculo à parte e mereceram a aprovação de 81,5% dos turistas. Entre os mais conhecidos e visitados estão: Gruta do Lago Azul, rio da Prata e Balneário Municipal, em Bonito; Buraco das Araras, em Jardim; Boca da Onça, na Serra da Bodoquena; e o Pantanal – a maior planície de inundação contínua do mundo.

Para chegar a esses destinos, turistas passam por rodovias que receberam investimento do Governo do Estado. Obra inacabada por gestões anteriores, a Estrada do Curé – trecho da MS-178, que liga dois importantes destinos (Bonito e Jardim) – foi concluída e entregue pelo governador Reinaldo Azambuja em 2018. São 17 quilômetros de asfalto novo, que vai do aeroporto de Bonito à transposição do rio da Prata.

Por ser um dos principais destinos de ecoturismo do mundo, Bonito recebeu uma atenção especial do Governo do Estado nos últimos quatro anos. O Boletim de Dados Turísticos de Mato Grosso do Sul revela que o município é o principal destino de quem desembarca no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Quarenta e cinco por cento dos turistas que desembarcam na Capital vão para lá.

Além do investimento na Estrada do Curé, o Governo do Estado revitalizou os 14 de quilômetros da MS-178, que vão do aeroporto à entrada da cidade. Junto com o asfalto novo, moradores e turistas ganharam ciclovia e pista de caminhada até o Balneário Municipal. A lista de investimentos na cidade conta ainda com outras obras de infraestrutura, saneamento e habitação e, na área cultural, com o famoso Festival de Bonito.

Segurança pública

E a segurança pública foi considerada ótima ou boa por 80,3%. É mais um sinal de que o investimento em armas, veículos, equipamentos e treinamentos e o uso da inteligência integrada das forças de segurança deram resultado.

Mesmo diante da maior crise financeira da história do Brasil, o Governo do Estado investiu mais de R$ 120 milhões por meio do programa MS Mais Seguro, implantou videomonitoramento na fronteira, fez mais de sete mil promoções, nomeou mais de 1,7 mil agentes de segurança, adquiriu 740 viaturas e colocou delegados de polícia em todas as delegacias.

Recentemente, o Monitor da Violência , uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que houve uma queda de 14,1% nos crimes violentos em Mato Grosso do Sul no ano de 2018. Enquanto em 2017, Mato Grosso do Sul teve 560 vítimas de crimes violentos, no ano passado foram 481.