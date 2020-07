Mais de 700 vagas de emprego estão disponíveis na Capital e 23 cidades sul-mato-grossenses

Campo Grande (MS) – Operador de caixa, servente de obras, auxiliar de linha de produção, motorista de caminhão, açougueiro, abatedor, alimentador de linha de produção, frentista e costureira, estão entre as 706 vagas intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) nesta segunda-feira (6.7) em Mato Grosso do Sul.

Só em Campo Grande são 194 oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Além da Capital, as unidades da Casa do Trabalhador com maior oferta de vagas são Sidrolândia (127), Dourados (99), Rio Verde de Mato Grosso (46), Itaquiraí (40), Cassilândia (31), São Gabriel do Oeste (28), Jardim (23) e Bataguassu (20).

Três Lagoas (18), Ponta Porã (16), Corumbá (14), Nova Andradina (11), Ivinhema (11), Aquidauana (6), Coxim (6), Maracaju (5), Sonora (3), Ribas do Rio Pardo (2), Guia Lopes da Laguna (2), Nova Alvorada do Sul (1), Naviraí (1), Miranda (1) e Batayporã (1) também possuem vagas disponíveis neste início de semana.

As ocupações a serem preenchidas abrangem diversos níveis de escolaridade e são destinadas a candidatos de todos os gêneros. Há vagas exclusivas para pessoas com deficiências (PCD). A lista detalhada de cargos por cidades sul-mato-grossenses pode ser conferida aqui .

Para se candidatar às vagas ofertadas em Campo Grande basta procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Para participar da seleção será necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

No aplicativo Sine Fácil é possível cadastrar o currículo e encontrar um emprego compatível com a experiência relacionada sem sair de casa, evitando filas e aglomerações. A plataforma nacional disponível para celulares Android e iPhone (iOS), permite ainda montar uma agenda de entrevistas com o empregador, consultar seguro desemprego, verificar abono salarial e ver a relação de todos os contratos de trabalho.

Para mais informações acesse www.funtrab.ms.gov.br .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues